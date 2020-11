13 Réunionnais reçoivent le Prix Départemental du Mérite

Créé en 2006 par le Conseil départemental dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la départementalisation, le Prix Départemental du Mérite récompense les parcours d’exception, des hommes et des femmes, modèles de courage et d’humilité, et des exemples d’insertion. Il a vocation à récompenser des Réunionnais aux parcours singuliers, mais qui ont contribué, à leur manière, au dynamisme économique et agricole du territoire, à la promotion et à la diffusion de la culture, culinaire, musicale et plus largement artistique, ou encore au renforcement des solidarités dans notre société.



A travers ce Prix, sont soulignés les efforts de personnes qui, par leurs actions et leurs qualités, contribuent à faire avancer la société réunionnaise



Ce vendredi 6 novembre, ils sont 13 récipiendaires présents dans l’Hémicycle départemental pour recevoir ce prix. Ce qui les réunit c’est d’être, par leur parcours de vie, par leur combat mené ou encore par leur engagement personnel, des Réunionnais formidables. Leur volonté, leur ingéniosité, leur humanité ou leur talent, ont su faire preuve d’un engagement rayonnant. Ils portent avec fierté et exemplarité les valeurs de solidarité, d’unité et de fraternité.



Le trophée remis à chaque personnalité a été réalisé par les agents de l’atelier Bois de goyavier.