12ème édition des Foulées Pédestres du Solida'Run

L’Association des Handicapés Physiques du Sud organise le samedi 10 septembre 2022 une épreuve pédestre de course ou de marche.Le départ a lieu dans les jardins de la mairie de Saint-Pierre.- Marche de 5 km à partir de 18h30 à 10€- Course d'environ 10 km à 20h00 à 15€Retrait des dossards : devant la mairie avec une équipe de Super Bénévoles de 13h30 à 17h30.sur le site de sportpro.re OU en appelant Saira HADJEE au 0692 93 54 05 ou par mail ahps974@gmail.comImportant : un certificat médical de moins d'1 an est obligatoire pour la course mais n'est pas nécessaire pour la marche.Il y aura une légère perturbation sur la route entre 18h30 et 21h30.>>> Document "Tracés pour la marche et la course"