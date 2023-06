Communiqué 12e journée de l'alternance, de l'emploi et de la formation mercredi 28 juin

L'événement se déroulera le 28 juin 2023 au Parc des expositions à Saint-Denis, de 8h30 à 16h. Par N.P - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 15:05

Brigitte ADAME, présidente de La Maison de l'Emploi du Nord de La Réunion (MDEN) annonce la tenue de la 12e journée de l'alternance, de l'emploi et de la formation. Organisée par la MDEN avec le soutien financier de l'État et de la CINOR, cet événement incontournable se déroulera le 28 juin 2023 au Parc des expositions à Saint-Denis, de 8h30 à 16h.



Cette journée est bien plus qu'un simple rendez-vous professionnel. C'est une occasion unique pour les jeunes, les demandeurs d'emploi et les professionnels de découvrir les multiples opportunités offertes par l'apprentissage et la formation professionnelle.



Sur plus de 3000 m² d’exposition dans le hall D, une cinquantaine d’exposants a répondu présent.

Rencontrez les principaux acteurs de l'alternance : recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l'orientation et à l'emploi, qui seront présents pour vous guider dans la construction de votre projet d'apprentissage ou de professionnalisation. Plongez dans l'univers des métiers et des dispositifs et trouvez des solutions concrètes pour votre formation et votre emploi.



L'apprentissage est une voie d'excellence et d'avenir. Il permet aux jeunes d'acquérir des compétences pratiques tout en bénéficiant d'une formation théorique solide. Cette combinaison unique favorise une insertion professionnelle réussie et offre de réelles perspectives de carrière.



14 274 contrats d’apprentissage ont été signés, à La Réunion, au cours de l’année 2022 dans le secteur privé. Ce chiffre augmente de 14 % par rapport à 2021 et de 67 % par rapport à 2020. Au niveau national, 811 511 contrats ont été signés dans le secteur privé, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2021.



L’apprentissage à La Réunion, c’est aussi plus de 100 centres de formations d’apprentis et plus de 950 formations.

Dans cette optique, le gouvernement a prolongé l'aide exceptionnelle de 6 000 € maximum accordée aux employeurs qui recrutent des alternants, tels que les apprentis et les jeunes en contrat de professionnalisation, pour la première année d’exécution du contrat Cette mesure démontre l'engagement du gouvernement à soutenir un dispositif de formation qui fait ses preuves pour l'emploi des jeunes. L'objectif ambitieux de signer un million de contrats d'apprentissage par an d'ici 2027 reflète l'importance cruciale de cette voie pour la prospérité et l'avenir de notre pays.



La 12e journée de l'alternance, de l'emploi et de la formation est un événement à ne pas manquer. Venez découvrir les métiers d'avenir, les dispositifs de formation et les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. Ensemble, nous construirons un futur prometteur, où l'apprentissage sera la clé de votre réussite. « Être au rendez-vous des compétences, faciliter l’accès à la formation, mettre les entreprises et les jeunes au cœur du système voilà les objectifs de cette journée. J’invite donc toutes les entreprises à venir rencontrer leur futur salarié à l’occasion de cette journée. L’alternance est un outil au service de l’emploi et des employeurs.



La Réunion possède un taux de chômage régional inquiétant. Notre combat pour l’emploi et contre le chômage nécessite une volonté coriace, un engagement partagé et l’efficacité du travail en réseau pour proposer à ceux qui recherchent du travail, la meilleure solution.



Toutes les énergies et synergies ont été associées pour l’organisation de cette manifestation, fruit d’une détermination collective de l’ensemble des acteurs concernés par la formation professionnelle et l’insertion. »



Brigitte ADAME – Présidente de la Maison de l’Emploi du Nord

Cette journée est consacrée à la promotion de l’alternance. Nos objectifs sont de poursuivre la sensibilisation du grand public aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation et de favoriser le rapprochement entre les besoins des employeurs et les compétences de ceux qui recherchent du travail.



Encourager l’alternance, c’est favoriser l’emploi, c’est transformer nos paroles en actes dans notre combat contre le chômage.



Je vous invite vivement à venir forger votre avenir à l’occasion de cette journée que je souhaite fructueuse et profitable pour le plus grand nombre.



Raphaël SERRIER – Directeur de la Maison de l’Emploi du Nord





Retrouvez l’ensemble des informations sur https://www.alternance.re

Contacts presse

MDEN - Raphaël Serrier - 0692236150







Créée en 2007, à l’initiative de la CINOR, la Maison de l’Emploi du Nord de La Réunion structure ses actions autour de deux axes : participer au développement de l’anticipation des mutations économiques, notamment en assurant l’animation, la coordination et la mise en œuvre des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. contribuer au développement local de l’emploi, notamment en assurant l’animation, la coordination et la mise en œuvre d’actions diverses telles que la promotion des dispositifs emploi-formation, l’achat socialement responsable, la détection et l’amorçage de projets, la médiation numérique.

