Culture #12H : Kartel Prod prépare un nouveau coup

Kartel Prod, le label de Dj Skam, prépare une surprise. Nombreux sont les fans qui ont vu fleurir le #12h sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est donné ce mercredi à midi pétante. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 16 Septembre 2020 à 10:48 | Lu 721 fois

Lancé par DJ Skam, le Kartel Prod a fait grossir ses rangs au cours des derniers mois en signant des artistes d'horizons variés (le groupe New Generation, T-matt, Deejay Bob, Sega"El , Kaloubadya, Dimix Staya...)



Le Kartel rassemble aujourd'hui de nombreux talents réunionnais issus de la musique mais également du sport à l'image du gardien de l'AS Jeanne D'Arc Grégory Pausé, ou plus récemment le handballeur Alexandre Revel-Vitry.



Kartel Prod prévoit une surprise ce mercredi. Rendez-vous à midi pour découvrir ce qui se cache derrière le #12h.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur