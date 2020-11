A la Une .. 125 kg de zamal découverts sur son exploitation : Un agriculteur condamné à un an de prison ferme

La découverte a été faite par les douanes à Petite France St-Paul. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 08:10 | Lu 164 fois

Hier, un agriculteur a été jugé en comparution immédiate pour trafic de stupéfiants. 125kg de zamal ont été découverts par les douanes sur son exploitation mercredi, relate le JIR. Une partie du cannabis était déjà séchée et conditionnée pour être vendue à un homme qui l’exporte vers Maurice.



L’agriculteur St-Paulois a reconnu les faits et précisé que sa plantation illégale durait depuis 7 ans. Ce trafic lui a rapporté entre 150 et 200 000 euros, réinjectés pour les besoins de son exploitation maraichère a-t-il ajouté à la barre. Selon les informations du journal, un SUV, une camionnette et un tracteur ont notamment été achetés.



Il a été condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme, 20 000 euros d’amende et 80 000 euros d’amende douanière. Les véhicules nécessaires à son activité légale lui seront restitués.





