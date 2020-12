Société 124 "cochonneries" identifiées cette semaine

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 10:31 | Lu 206 fois

124 "cochonneries". C'est le bilan hebdomadaire du site Bandochon.re, qui recense les dépôts sauvages photographiés sur dix communes de l'île



"La préfecture et certaines communes (Sainte-Suzanne, Le Tampon via la Casud ou encore Le Port) ont mis en place des actions anti dengue à partir de cette semaine. Si l'on veut lutter contre la dengue , c'est tout au long de l'année, en motivant les habitants et en faisant des actions permanentes dans les quartiers", exprime Jacques Aulet, à l'initiative du compte-rendu.



Liste des communes impactées par la traque cette semaine :



Le Tampon 33

Saint-Denis 31

Saint-Pierre 25

La Plaine-des-Palmistes 16

Saint-Benoit 10

Saint-Leu 5

Saint-André 1

Sainte-Marie 1

Saint-Louis 1

Trois-Bassins 1

Total 124

