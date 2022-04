Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 123 cas de dengue : les acteurs de la lutte anti-vectorielle et de la prévention restent mobilisés Dans leur dernier bilan chiffré, l’ARS et la Préfecture de La Réunion annoncent 123 cas de dengue ont été enregistrés pour la période du 4 au 17 avril. Le Sud reste la région la plus concernée avec plus de 50% des cas.

La transmission de la maladie ralentit et le nombre de cas recensés depuis le début de l’année 2022 demeure très inférieur aux années précédentes (933 cas à ce jour contre 8 105 cas en 2021 à la même période).

Si la circulation de la dengue s’est maintenue durant tout l’hiver austral, les actions de lutte anti-vectorielle et de salubrité associées à des conditions météorologiques moins favorables au développement des moustiques (cyclones et fortes pluies qui ont éliminé des larves) et la possible immunité acquise dans certains quartiers ont permis de réduire fortement la transmission du virus.

Malgré tout, il convient de rester mobilisé et prudent, afin de limiter l’émergence d’une nouvelle vague épidémique.

La lutte contre la dengue est l’affaire de tous. Les Réunionnais sont encouragés à poursuivre la prévention : supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi, se protéger des moustiques (répulsifs, moustiquaires) et consulter immédiatement un médecin dès les premiers symptômes.



Situation de la dengue au 26 avril 2022 (données Santé Publique France Réunion, ARS)

Depuis le 1er Janvier 2022

· 933 cas confirmés

· 9 hospitalisations

· 86 passages aux urgences

Le nombre de cas hebdomadaires reste stable ces deux dernières semaines, mais les passages aux urgences pour la dengue sont en augmentation. La situation correspond toujours à une période inter-épidémique. Sur la période concernée, les cas de dengue se situaient dans 18 communes :

– Sud (50,4% des cas) : Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Joseph, Le Tampon, Petite-Île, Entre-Deux, Étang-Salé, Sainte-Rose, Les Avirons

– Ouest (30,1% des cas) : Saint-Paul, Saint-Leu, La Possession, Le Port

– Nord (12,2% des cas) : Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne

– Est (7,3% des cas) : Saint-Benoît, Saint-André

Par ailleurs, des regroupements ont été identifiés dans les quartiers suivants :

– À Saint-Joseph : Le Goyave

– À Saint-Pierre : Terre Sainte

– À Saint-Louis : La Rivière

– À Saint-Leu : Cayenne

Depuis 2021, le sérotype 1 de la dengue circule dans l’île.

Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue

· Se protéger, y compris durant les 7 jours suivant l’apparition des symptômes pour protéger son entourage (répulsif, moustiquaire…) ; Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.

· Éliminer et vider les eaux stagnantes, qui peuvent constituer des gîtes à moustiques : tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi et tout autour de son domicile…

· Consulter un médecin dès les premiers symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements… et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.

· Si vous êtes malade de la dengue :

– Continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage et surveillez votre état de santé, surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladie,

– Consultez votre médecin traitant ou un service d’urgence en cas de dégradation de votre état de santé.







