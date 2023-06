1,2,3 : Partez ! Finale départementale du CROSS de l’USEP

Suite à des épreuves de qualification, par tranche d’âge (du CP AU CM2) et de genre, 5 enfants de chaque commune ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes.



Une matinée intense dans la joie et la bonne humeur où les enfants, les encadrants et les parents ont encouragés les participants. Les valeurs de l’USEP ont transpercés encore lors de cet évènement. Afin de responsabiliser les enfants toujours à travers le sport, la remise des médailles s’est faite entre eux.



Une belle matinée sportive sous le signe de l’amitié.