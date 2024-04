120 pharmaciens de La Réunion impliqués dans l’affaire des cadeaux du laboratoire Urgo

La DEETS a rendu son bilan des contrôles effectués sur l’année 2023 sur le territoire. Parmi les 17772 interventions menées par le Pôle Concurrence, l’affaire du laboratoire Urgo.

De 2015 à 2021, des milliers de pharmaciens de toute la France ont reçu des avantages commerciaux de la part du laboratoire fabriquant de pansements et de compresses, pour une valeur estimée à 55 millions d’euros.

Des cadeaux type montres, bijoux, champagnes, séjours etc, étaient octroyés aux pharmaciens, contre une renonciation à des remises contractuelles acquises.

A La Réunion, ces faits étaient plus graves. La renonciation aux remises renchérissait le prix d’achat des produits par l’Assurance maladie. Les pharmaciens renonçant aux remises étaient plus remboursés que ceux qui avaient accepté et recevaient des avantages en nature générés par ces remises non perçues.

Sur notre île, 120 pharmaciens sont concernés. Au cours des auditions réalisées par les agents de la DEETS, les praticiens ont été confrontés par les enquêteurs à la liste d’avantages saisie lors des perquisitions réalisées au siège du laboratoire dans l’Hexagone.

Une réponse pénale coordonnée est apportée suite au travail coordonné des parquets de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Plus de 20 procédures sont d’ores et déjà transmises.