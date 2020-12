120 millions d'euros pour le logement social à La Réunion en 2020

La Préfecture assure que La Réunion a connu une forte mobilisation du territoire pour avancer sur la politique du logement en 2020.

Ainsi, ce sont 56 M€ de factures de travaux qui auront été payées cette année, permettant d'honorer toutes les demandes de paiement des bailleurs et des opérateurs et d'accélérer les chantiers en cours.



Ces liquidités vont profiter directement à nos PME du BTP et les aider à traverser les difficultés qu'elles rencontrent, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, précise les autorités.



Les subventions pour le logement social ont connu une hausse de 12,4 millions d'euros comme l'avait annoncé le ministre des Outre-mer lors de sa visite à La Réunion en août dernier.



Le montant total des crédits de l'Etat mobilisés pour 2020 est donc de 65 millions d'euros pour lancer de nouveaux chantiers en réponse aux besoins en logement des ménages en difficulté et en soutien du secteur BTP dans les prochains mois.



Cela correspond à l'accompagnement de la construction de plus de 2 250 logements locatifs sociaux, la réhabilitation environ 650 logements sociaux et la prise en compte de 465 logements en amélioration de l'habitat et en accession privée. Grâce à cet engagement, les objectifs du PLOM territorialisé 2019-2022 sont atteints pour l'année 2020, annonce la préfecture.



Le préfet de La Réunion affirme qu'il sera particulièrement attentif au lancement rapide des opérations par les bailleurs sociaux pour que cela se traduise au plus vite par des ouvertures de chantiers.