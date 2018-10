<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 120 marmailles attendus pour "Fête le Mur" avec Yannick Noah Cette année, la 19ème édition du tournoi national de l’association « Fête le mur » se déroulera dans l’île du 22 au 28 octobre. L’association Tennis Passion, porteuse du projet Fête le Mur à La Réunion, s’apprête à accueillir 120 compétiteurs et arbitres pour un challenge de tennis solidaire en présence de Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros en 1983 et ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. (Photo d’illustration)

Ils sont âgés entre 11 et 16 ans et vont sans doute vivre la rencontre la plus décisive de leur vie. Du 22 au 28 octobre, des marmailles adhérents à l’association Fête le Mur, vont traverser l’océan Indien pour assister à la 19ème édition du tournoi national qui se déroule sur trois sites à Saint-Paul.



Cette compétition conviviale réunit les meilleurs éléments compétiteurs et arbitres de l’association Fête le Mur fondée en 1996 par Yannick Noah dont l’objectif premier est de promouvoir l’éducation par le sport. L’idée est de véhiculer des valeurs fortes auprès des enfants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville par le biais de l’apprentissage du tennis.



Ainsi, depuis plus de deux décennies, plusieurs actions pérennes sont mises en place dans les cités aussi bien dans l’hexagone qu’en Outre mer : accès à la compétition, école d’arbitrage Fête le Mur, promotion des filles dans les quartiers, programme de Formation et d’Insertion Professionnelle, de décloisonnement et enfin un programme dédié aux enfants et adultes en situation de handicap. 31 villes, regroupant 80 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville adhèrent à cette association. Plus de 29 000 enfants ont bénéficié de ce programme depuis sa création.



Jeu, set et découverte de l’île intense



Si le respect, la solidarité, la combativité, la tolérance, l’estime de soi, la discipline et la volonté seront les valeurs au cœur de ce tournoi national, cette rencontre riche en émotions va être l’occasion pour les compétiteurs venus d’autres régions de découvrir l’île. Un univers bien éloigné du quotidien de ces jeunes qui, bien souvent, n’ont jamais dépassé les murs de la cité.

Ce séjour sera agrémenté de moult activités et rencontres inédites en marge des tournois. Ils iront visiter le Musée Stella Matutina, la ferme aux tortues Kélonia, le Conservatoire Botanique des Mascarins, le chantier de la Nouvelle Route du Littoral, ils assisteront à une soirée « contes de La Réunion », à des sorties en mer en bateau à fond de verre Le Grand Bleu, pratiqueront le beach tennis au lagon l’Hermitage-les-Bains, le canoë, visiteront le Maïdo… Bref, un séjour qui, à n’en point douter, leur laissera des souvenirs impérissables.



Lindigo, Les 109 et Yannick Noah sur scène



A l’occasion de la 19ème édition du tournoi national de l’association « Fête le mur », un concert caritatif sera donné le vendredi 26 octobre au Téat Plein Air de Saint-Gilles les Bains. Lindigo, Les 109 ainsi que Yannick Noah seront sur scène pour un show inoubliable ! Tous les bénéfices seront reversés à l’association Fête le Mur.



Infos et réservations : www.teat.re ou au 0262 41 93 25 / Tarif : 25 euros.





