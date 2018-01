120 euros les 4 bidons d'eau sur leboncoin !

Second degré ou tentative de profiter de la panique pour se faire de l'argent ? Alors que l'annonce de l'arrivée de Berguitta a entraîné une ruée vers l'eau, une drôle d'annonce a été mise en ligne sur leboncoin ce mercredi matin.



"Je vends 4 bidons d'Australine 5L en TBE (sauf un le plastique est rayé un peu sur le dessus, voir photo). Vente séparé possible. Non négociable. Plaisantins s'abstenir", peut-on lire dans l'annonce postée par un certain Gabriel. Tout ce qui est rare est cher !