12 volontaires en service civique au TCO pour lutter contre la précarité énergétique

Dans le cadre du programme SARé (Service d'Accompagnement pour la Rénovation énergétique), contractualisé avec la Région Réunion, le 18 août 2022, le TCO a fait le choix de s'appuyer sur des jeunes du territoire pour aller à la rencontre des habitants afin de les conseiller et les aider dans leurs démarches.





Les 12 volontaires en service civique retenus ont été reçus par le président du TCO, Emmanuel SERAPHIN, ce mercredi 18 janvier 2023. L’occasion de présenter les compétences de la communauté d’agglomération, les atouts du territoire Ouest, et aussi de refaire le point sur les missions à effectuer, d’échanger sur les ressentis et les attentes de chacun.



Ainsi, pour Lucas, cette mission de lutte contre la précarité énergétique, est une véritable aubaine. C’est « comme apporter un second souffle aux familles qui ne savent pas qu’elles ont droit à des aides, où se renseigner ou qui cherchent à avoir des conseils ou des aides dans ce domaine.



Pour le président, « il nous faut être au plus près de la population du territoire, apporter les solutions d’aides pour construire la ville de demain tout en la préservant. Ces rénovations permettront à terme d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages en réduisant leur facture énergétique tout en leur garantissant un meilleur confort de vie. »





Une mission d’informer et d’accompagner les ménages du territoire dans leur projet de rénovation énergétique

Ces jeunes volontaires vont aider les habitants à se repérer et les conseilleront dans leur démarche. Ainsi, les ménages pourront connaître quels travaux effectuer (brasseur d’air, chauffe-eau solaire, isolation, …) et quels dispositifs d’aides financières solliciter (Agir+ EDF Réunion, Ma Prime Rénov’) pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures.



Des permanences seront par la suite programmées sur le territoire afin d’accueillir et conseiller les usagers. Les plannings des permanences seront disponibles sur le site du TCO très prochainement. Les volontaires seront également mobilisés lors d’événements en lien avec les thèmes de l’environnement, les transports, la gestion des déchets, l’énergie sur le territoire.

Besoin de conseils pour améliorer le confort thermique de votre logement ? Remplissez le formulaire de prise de contact sur : https://www.tco.re/competences-et-projets/amenagement-et-habitat/demande-de-prise-de-contact-sare ou appelez le numéro vert 0 800 605 605

