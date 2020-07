A la Une . 12 nouveaux cas confirmés de Covid-19 à La Réunion dont 8 cas autochtones liés à une même famille

​La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 12 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce mercredi 8 juillet à 15h00, soit un total de 563 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 18:19 | Lu 3705 fois





- 8 cas sont autochtones liés à un cas précédemment signalé, au sein d'une même famille,



- 1 cas est importé dans le cadre d'une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale,



- 3 cas sont en cours d'investigation.



S'agissant des 8 cas autochtones :

Il ne s'agit pas d'une chaine de transmission locale mais de cas survenus au sein d'une même famille.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 8 juillet 2020



559 cas ont été investigués à cette heure par l'ARS, Santé publique France et l'Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés. 4 cas sont en cours d'investigation.





Suite à la détection d'un premier cas covid, et afin de s'assurer de la situation sanitaire des personnes ayant été en contact avec lui, une équipe mobile de dépistage du CHU est intervenue au sein de cette famille.



L'ARS a pris contact avec les malades afin de leur rappeler l'importance de : respecter les consignes d'isolement tout au long de la période d'isolement et la bonne application des gestes barrières

surveiller quotidiennement leur état de santé

prendre contact avec le médecin traitant en cas de symptômes

appeler immédiatement le 15 en cas de difficultés respiratoires et signes d'étouffement

porter un masque en cas de contact en face à face avec d'autres personnes

Les personnes contacts sont en cours d'identification. Il est par contre important de souligner qu'aucune notion de voyage n'a pour l'instant été mise en évidence pour cette famille. Cela montre bien que le virus circule encore à la Réunion et que les gestes barrière doivent absolument être appliqués.

