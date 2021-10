A la Une . 12 km de bouchons en direction de Saint-Denis

Suite à l’accident mortel de ce matin sur la route du Littoral, l’intervention des forces de l'ordre et des pompiers a provoqué un ralentissement de circulation. En conséquence, il y a 12 km de bouchon en direction du chef-lieu ! Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 07:04

Mercredi difficile pour ceux qui doivent se rendre dans le Nord. Suite à un accident qui a coûté la vie à un piéton, un important bouchon s’est formé sur la route du Littoral. La voie de droite a été neutralisée et a provoqué de lourds ralentissements. La circulation a depuis été rétablie, mais la situation reste très difficile.



À 9 heures, ce matin, l’embouteillage s'étend tout du long de la Route du Littoral en direction du Nord, soit plus de 12 kilomètres.







