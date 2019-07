12 jeunes réunionnais vont partir dans le Cantal se former aux services à la personne

Depuis quelques années, le CNARM travaille avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Mission Locale du Cantal, afin de former de jeunes Réunionnais dans ce département de l'Auvergne, qui voit sa population diminuer et vieillir. Depuis le début du XXème siècle, le Cantal se dépeuple, et l'INSEE prévoit une perte de 20 000 habitants en 2050, sur une population d'environ 146 000 personnes.



La population du Cantal est vieillissante, du fait du départ des jeunes, notamment, et le besoin de professionnels formés à aider les personnes âgées se fait donc ressentir cruellement. Une aubaine pour le CNARM, qui va envoyer une douzaine de jeunes réunionnais de plus de 18 ans, en alternance dans une entreprise de service à la personne.



Les jeunes gens seront accompagnés par le CNARM, qui les préparera à un nouvel environnement et les aidera durant les 12 à 24 mois que dureront leurs formations. L'objectif, selon le CNARM, est "d’insérer durablement les candidats au sein de l’entreprise, pour avoir un parcours reconnu pour mieux revenir". La sélection des candidats se fera prochainement, ils rejoindront les montagnes du Cantal.