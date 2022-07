A la Une . 12 heures de retard pour revenir de Maurice, des passagers s'indignent : "Air Austral, plus jamais!"

Les vacances à Maurice ont un goût amer pour de nombreux passagers qui ont attendu très longuement l'appareil qui devait les ramener à La Réunion, ce mardi 19 juillet. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 11:22

Les mésaventures des passagers de la compagnie Air Austral se suivent et se ressemblent en ce mois de juillet.



Ce mardi 19, ce sont ceux du vol UU105, Maurice-Réunion, qui en ont fait la douloureuse expérience en mettant plus de douze heures pour atteindre Gillot en pleine nuit le lendemain.



Le départ était prévu peu après midi. À leur arrivée à l'enregistrement, Pierre, 62 ans, et la centaine de passagers présents ont appris que leur vol était retardé. Pour la peine, la compagnie leur a donné la possibilité de se reposer quelques heures dans un hôtel à proximité. Muni d'un ticket pour acheter "un malheureux sandwich", le Réunionnais prend son mal en patience. De retour à l'aéroport de Maurice vers 17 heures afin d'embarquer pour le vol de 19h30, Pierre apprend que l'avion ne pourrait pas arriver.

Sur trois appareils, deux en panne



Le personnel au sol explique qu'il a été prévenu "il y a cinq minutes".



Finalement, le vol est prévu à 21h30. Il n'y a plus moyen de se rendre à l'hôtel et l'attente se fait désormais dans l'aéroport. C'est ainsi que Pierre va découvrir que tous les vols de la journée pour rentrer à l'île de La Réunion ont subi le même sort. Personne n'est donc sûr de rentrer et les passagers s'accumulent dans les travées de l'aérogare.



Vers 21 heures, la nouvelle tombe : sur les trois avions Air Austral censés faire la rotation entre les deux îles, deux sont en panne. Le personnel basé à Maurice réagit en fonction des informations qui viennent de la Réunion, c'est-à-dire au dernier moment.



Un nouveau départ est prévu cette fois à minuit. L'énervement auprès des passagers est palpable, raconte Pierre. "On était livré à nous-mêmes. On nous a quand même donné un nouveau ticket pour un soi-disant dîner. En réalité, une pomme et un minuscule sandwich".





Un soi-disant dîner



L'avion se posera enfin à Roland Garros à 1h45 du matin le 20 juillet, le même avion ayant fait plusieurs rotations. Tous les passagers en correspondance ont raté leur vol. Ceux qui avaient loué une voiture n'ont pas pu récupérer leur véhicule, les agences de location ayant fermé leur guichet à cette heure tardive.



"J'ai perdu deux jours de travail puisque j'ai dû revenir chercher ma voiture qui se trouvait en gardiennage", conclut Pierre en ajoutant : " J'ai écrit à la responsable communication. J'ai reçu un message m'informant de son absence et que ma demande serait traitée à son retour. Il va donc falloir encore attendre. Air Austral, jamais plus!"