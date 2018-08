12% des demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi

Selon une étude mise en ligne lundi par Pôle emploi, 71% des demandeurs d'emploi étaient "en recherche d'emploi avérée" lors des contrôles effectués. 17% étaient en "recherche d'emploi avérée ou en remobilisation suite à un entretien avec le demandeur d'emploi". Tandis que 12% connaissaient une "insuffisance de recherche d'emploi".



Quelques 215 agents réalisent depuis 2013 une moyenne de 12.000 contrôles par mois, de façon aléatoire, au sein de populations ciblées ou sur renseignement.



Rappelons que le fait d'être a la recherche effective d'un emploi fait partie des conditions requises pour une ouverture de droits à l'assurance-chômage.



Parmi les resquilleurs, on trouve une majorité d'hommes (14% contre 10). Les demandeurs d'emploi les moins diplômés ou qualifiés sont les plus sanctionnés: 17% des chômeurs d'un niveau inférieur au CAP et des ouvriers non qualifiés sont reconnus comme ne cherchant pas véritablement de travail, contre 4% chez les cadres, 6% des Bac+2 et 5% de ceux ayant fait des études supérieures.



Pôle emploi précise que trois situations peuvent se présenter suite à ces contrôles:

- La recherche d'emploi est avérée sur la base des éléments transmis par le demandeur d'emploi

- Le conseiller constate une insuffisance de recherche d'emploi et engage une démarche de "remobilisation"

- Le demandeur d'emploi est radié pour insuffisance de recherche d'emploi. Mais la radiation n'est pas immédiate. Le conseiller Pôle emploi commence par envoyer un questionnaire au demandeur d'emploi qui dispose de 10 jours pour le remplir et fournir des justificatifs de recherche d'emploi. Puis arrivent des relances par mail ou SMS au bout d'un nouveau délai de 15 jours. Après 25 jours, si le conseiller n'est toujours pas satisfait des réponses apportées, il téléphone alors au demandeur d'emploi. Et ce n'est qu'à ce moment-là que peut se produire la radiation, que le demandeur d'emploi peut toujours contester pendant un délai de 10 jours.