12 cas de dengue confirmés à La Réunion : Soyons vigilants !

À l’approche de la Fête de la Toussaint, la mobilisation reste de mise pour éviter la prolifération des moustiques et une reprise épidémique.



À Saint-Paul, du sable est mis à disposition. Il remplacera l’eau dans les vases. Environ 25 tonnes de sable ont ainsi été réparties entre les 10 cimetières du territoire.



Dans son dernier bulletin santé, l’ARS et la Préfecture de La Réunion confirment 12 cas de dengue pour la période allant du 14 au 20 octobre 2019.



Bien que le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines, la circulation de la dengue se poursuit à un niveau supérieur à celui observé en 2018 à la même période. Les premiers regroupements de cas de dengue de la saison sont identifiés dans 7 communes de l’île. Ceci laisse toujours craindre une reprise épidémique avec l’arrivée de la saison des pluies



À l’occasion de la fête de la Toussaint, la population est appelée à rester vigilante dans les cimetières, en remplaçant l’eau des vases par du sable humide et en retirant les coupelles sous les pots. Ces recommandations sont également à appliquer au quotidien dans les cours et les jardins des particuliers.



La majorité des cas sont rapportés dans le sud et l’ouest de l’île, néanmoins, quelques cas sont recensés dans le nord et l’est :

– Des premiers regroupements de cas sont identifiés à Saint-Pierre, Saint-Leu, Saint-Paul, le Port, La Possession, Saint-Denis et Saint-Benoit ;

– Des cas isolés sont recensés à Sainte-Suzanne, Le Tampon, Etang-Salé, Les Avirons, Petite Ile, Cilaos, Saint-Joseph et Saint-Louis





Les recommandations pour se protéger contre la dengue



Geste N°1 : Je me protège des piqûres de moustique

L’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus sûres pour lutter contre la propagation de la dengue. Il est conseillé de disposer en permanence d’un répulsif cutané afin de pouvoir l’appliquer en journée, en particulier le matin et le soir. Par ailleurs, pour protéger les bébés et les personnes alitées, il est conseillé d’utiliser des moustiquaires.



Geste N°2 : J’élimine l’eau stagnante

Les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il faut supprimer ces gîtes larvaires, ou les vider chaque semaine.



Geste N°3 : Je consulte un médecin en cas de symptômes

Les symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont :

• une forte fièvre

• des maux de tête

• des douleurs musculaires et/ou articulaires

• une sensation de grande fatigue.



Si le moustique pique une personne malade, il devient contaminant et peut transmettre la maladie à une personne saine. C’est pourquoi, les personnes souffrant de la dengue doivent tout particulièrement se protéger des piqûres de moustiques. Ville de Saint Paul





