11h30: plutôt beau temps pour les Mascareignes ce weekend, tempête tropicale 17S nommée "HALEH" (VIDEO)

Bonjour la Réunion!

Je vous propose ma vidéo

ICI

avec photos satellite en haute résolution et webcams.

17S

HALEH

2019 Mars 02 11h30 Mascareignes1: point météo pour les Iles Soeurs.2: 96S a été numérotépar le Navy US et baptisépar la météo mauricienne. Je ferai une vidéo concernant ce système en début d'après midi.mes publications en français:en anglais:A plus tard.Bon Samedi zot toute! Prudence sur les routes!Cheers,Patrick Hoareau.