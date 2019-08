11ème édition de Jour de Sport Santé ce dimanche à Saint-Paul

Vous avez été plus de 10 000 personnes à venir fêter les 10 ans de Jour de Sport Santé l’année dernière. Ce dimanche 25 août 2019, nous vous attendons plus nombreux pour une 11ème édition toujours aussi riche en offre d’activités. L’occasion pour petits et grands de chausser les baskets et de venir découvrir ce que proposent les clubs et associations sportives saint-pauloises, de 10h00 à 17h00.



En amont de la manifestation, une conférence de presse a été organisée ce mercredi 21 août au Tennis Club de la Baie, au front de mer, afin de présenter l’organisation de cette nouvelle édition. Les élus, Thierry Martineau, délégué aux Sports, Nadine Sévétian, en charge de la politique de la ville et la présidente de l’OMS, Catherine Paoli, ont rappelé l’importance de la collaboration entre l’Office Municipale des Sports et la ville de Saint-Paul afin de dispenser la meilleure information au public sur les possibilité de pratiquer une activité sportive et la mise en place des dispositifs « Sport sur Ordonnance » ou encore « Tickets Sport ».



Pour la deuxième année consécutive, le « Challenge des Bénévoles » valorisera le travail et l’engagement des petites mains qui s’investissent au quotidien sur le territoire. Cette année le parrain de la manifestation sera Mathieu Pelops, gardien de but victorieux avec la sélection réunionnaise de football et auteur de 5 arrêts sur 5 tirs au but en finale contre la sélection mauricienne, une prouesse.



A noter que le boulevard du front de mer de Saint-Paul (portion comprise entre le rue de Paris et la rue Guldive) sera interdite à la circulation du samedi 24 août, 14h00 au dimanche 25 août, 20h00.