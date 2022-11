11ème édition Kours & Rando Ti Bwa

Les sportifs s’élanceront du stade Maurice Bluker à Villèle à 7 heures pour une course de 12km en milieu naturel.L’itinéraire proposé aux participants passera par le Bassin la Pompe, Verger, Canal la Chaine, Fond Bic et d’autres chemins du bassin de vie des hauts de la commune Saint-Pauloise. Un moment convivial à accomplir entre amis ou en famille.L’arrivée des participants s’effectuera aussi au stade de Maurice Bluker à Villèle.Différents points de ravitaillement seront positionnés avec de l’eau, des fruits et des boissons.Après l’effort, le réconfort : du sosso maïs, de la morue grillée, du rougail tomate, de la confiture patate et du manioc seront servis aux participants.Pour tout renseignement concernant l’événement sportif, veuillez vous adresser à l’association Ti Bwa au 06 92 17 42 18 ou à contact@tibwa.org ou par message via la page Facebook des organisateurs en cliquant ici Attention : pour s’aligner au départ, il faut s’inscrire ou se renseigner via la page internet de Sport Pro Réunion en cliquant ici ou par téléphone au 0692 79 48 06 ou par mail à inscription-chrono@sportpro.re avant le 1er décembre 2022.Plus de 300 personnes sont attendus pour découvrir le patrimoine réunionnais et partager un bon moment dans zot quartier !