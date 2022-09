Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION 11ème JIOI, Madagascar 2023 : Le Département aux côtés des sportifs réunionnais

Dans un an auront lieu les Jeux des Iles de l’Océan Indien (JIOI). Un rendez-vous attendu par tous les athlètes réunionnais. Ce vendredi 9 septembre, à quelques mois de cette grande compétition, le club Réunion a voulu faire un point d’étape en présence des partenaires. Le Département, représenté par David Belda, président de la Commission de l’Education, de la Culture, du Sport et de la Mobilité, a réitéré "le soutien indéfectible de la collectivité pour les JIOI mais également pour le sport en général".

« Le Département tenait à être présent à cette conférence de presse pour exprimer son soutien total à cet événement qui nous réunira l’année prochaine à Madagascar », a déclaré en préambule David Belda. C’est effectivement la Grande Ile qui aura l’honneur d’accueillir la 11ème édition des jeux. Entouré des représentants de l’Etat et des collectivités, le président du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), Claude Villendeuil, a rappelé que « ces jeux étaient exceptionnels par rapport au contexte que nous venons de traverser. Une compétition exceptionnelle également par le nombre d’athlètes et des disciplines qui sera quasiment doublé. Il faut noter aussi l’importance de la place des femmes, le mouvement sportif dans l’ensemble de ses actions souhaitant une parité totale. Les Jeux des Iles qui se dérouleront en juillet 2023 devraient encore plus renforcer cet objectif ».

Athlétisme, badminton, cyclisme, beach soccer, handisport, lutte ou encore le taekwondo, 25 disciplines permettront aux 550 athlètes de se confronter à un an des jeux olympiques de Paris.

Tananarive, Tamatave, Majunga, Tuléar ou encore Fort-Dauphin sont les principales villes qui accueilleront les compétitions.



450 000 euros pour les JIOI

“Depuis plus de 40 ans maintenant, notre Collectivité a toujours été aux côtés du monde sportif pour perpétuer ce rendez-vous qui mobilise tous les 4 ans l’élite sportive de tous les pays de la zone océan Indien. Cet engagement s’exprime de manière directe puisque les Conseillers départementaux ont voté le mois dernier l’engagement de 450 000 euros en faveur du CROS pour permettre la participation du Club Réunion aux Jeux. Il faut savoir que le Département consacre 2,4 millions d’euros chaque année au monde sportif amateur ou professionnel », précise David Belda.

L'engagement et le soutien du Département se traduisent aussi à travers le plan 5000 licences lancé il y a quelques mois. Celui-ci permet d’aider financièrement les familles modestes qui souhaitent inscrire leur enfant dans un club.



Et pas de jeux sans mascotte. Pour remettre « Ti Bayoun » en course, un concours est lancé pour redynamiser et moderniser l’emblème des jeux. Du 12 septembre au 14 octobre, le CROS demande aux Réunionnais de faire preuve de créativité. Le petit tangue doit rester lui-même tout en s’imprégnant de la modernité du monde. L’objectif est aussi de créer une communauté de supporters du Club Réunion. Un prix de 1000 euros sera remis au gagnant.

https://reunion.franceolympique.com/jioi2023/concours-ti-bayoun-2023/



Les Jeux des Iles de l’Océan Indien en bref :

Les JIOI sont une manifestation sportive qui se déroule tous les 4 ans. Les meilleurs sportifs des 7 îles de l’océan Indien que sont Les Comores, Madagascar, Maldives, Maurice, Mayotte, Seychelles et La Réunion participent à la compétition.

La 1ère édition des JIOI s’est déroulée à La Réunion en 1979. En 1985, c’est l’Ile Maurice qui avait accueilli la compétition. Ensuite, on trouve Madagascar en 1990, les Seychelles en 1993, La Réunion en 1998, l’Ile Maurice en 2003, Madagascar en 2007, les Seychelles en 2011, La Réunion en 2015 et l’Ile Maurice en 2019.







