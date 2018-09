<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 115 hospitaliers courent à Saint-Paul

Ce dimanche 16 septembre 2018, l’amicale de l’Établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR) proposait une course pédestre. Une épreuve pour relier le Centre hospitalier Gabriel-Martin (CGHM) au nouveau Centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) situé au Grand Pourpier en passant par l’EPSMR.

Ce dimanche matin, 115 agents hospitaliers de toute la Réunion couraient symboliquement et marchaient entre le CHGM et le CHOR via l’EPSMR. Ce parcours symbolique devance de quelques mois le départ des équipes de soins de la structure médicale du centre-ville vers celle en cours de construction à Cambaie.

Le maire de la ville de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, se trouvait à l’arrivée de la course. Il récompensait et saluait les agents participant à cette épreuve sportive.

Dans un communiqué, l’EPSMR détaille cette manifestation sportive. Et rappelle que dans cinq mois, les équipes du Centre Hospitalier Gabriel Martin quitteront le centre-ville de Saint-Paul pour rejoindre le Centre Hospitalier Ouest Réunion sur le site du Grand Pourpier.

Environ 85 coureurs s’élançaient aux alentours de 8 heures depuis l’ancien site de l’EPSMR, sous le viaduc de la RN1. Puis ils longeaient l’Étang par le Tour des Roches avant de passer devant l’EPSMR et d’arriver sur le parking du futur nouvel hôpital de l’ouest. Un itinéraire de plus de 10 km que les meilleurs coureurs avalaient en une quarantaine de minutes.

Dans le même temps, une trentaine de marcheurs démarraient, eux, à mi-parcours, près du Moulin à Eau, pour un itinéraire plus court (5 km). Une façon pour les moins sportifs de participer quand même à la fête aux côtés des 100 bénévoles mobilisés pour l’organisation et la sécurité de cet événement.

Au départ pour les encourager et à l’arrivée pour les féliciter, la troupe Perku974 faisait résonner ses tambours. Avec le soutien logistique également de la ville de Saint-Paul dont le maire, Joseph Sinimalé était venu remettre quelques récompenses aux participants.

Cette belle initiative sportive et symbolique rassemble toutes les professions du monde hospitalier mais aussi des agents des différents établissements de l’île. On comptait ainsi des personnels du CHGM et de l’EPSMR mais aussi des agents du CHU (Nord et Sud) et du GHER.

Baptisé « Hosto Run », cet événement inter-hospitalier va se renouveler dans les années à venir. Dans l’Ouest ou dans les autres régions de l’île. Tous les participants prenaient rendez-vous, dès ce dimanche, pour l’édition 2019.

Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > 4,5 mètres cubes de déchets ramassés au Cap La Houssaye Bouger Ô Féminin en mode vélo