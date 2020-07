A la Une . 114 infractions relevées par les forces de l’ordre sur les routes ce week-end

Alors que de nombreux jeunes célébraient l’obtention du baccalauréat, les forces de police et de gendarmerie étaient mobilisées en nombre sur les routes de l’île. Elles ont ainsi pu relever pas moins de 114 infractions au total, dont plus d’une vingtaine de conduite sous alcoolémie. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 07:08 | Lu 126 fois

Du côté des gendarmes, les contrôles des conduites addictives menées aux abords de Saint-Gilles ont été particulièrement révélateurs : 14 conducteurs se sont révélés positifs au contrôle d’alcoolémie, dont 3 à un niveau délictuel, pendant que 2 ont refusé d’obtempérer mais ont été identifiés.



Lors de ces mêmes contrôles, une jeune conductrice ayant obtenu son permis en janvier dernier a été contrôlée à un taux de 0,84 mg/ L.



Au total, ce sont 89 infractions dont 21 conduites sous alcoolémie, 3 conduites sous stupéfiants, 2 refus d’obtempérer, 27 excès de vitesse, et 3 conduites sans permis qui ont été constaté par les gendarmes sur les routes de l’île ce week-end.



Bilan police



Également mobilisés, les policiers ont réalisé 13 opérations de contrôle ce week-end, permettant de relever 25 infractions dont 9 délits.



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

(taux compris entre 0,67 et 0,74 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 03

- défaut de permis de conduire : 04

- refus d'obtempérer : 01



52 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 16 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 01

- défaut de port de casque : 03

- défaut d'équipement : 00

- défaut de contrôle technique : 06

- autres : 006



