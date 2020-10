112 nouveaux cas de Coronavirus, mais La Réunion passe sous le seuil d'alerte

Coronavirus COVID-19 à La Réunion : Poursuite de la circulation du virus sur le territoire



Depuis le 5 septembre 2020, La Réunion est en zone de circulation active du virus.



Au cours de cette semaine, la tendance à la diminution du taux d’incidence est confirmée à La Réunion puisqu’il passe désormais à 46.3/100 000 habitants soit en deçà du seuil d’alerte fixé nationalement à 50 . Ces bons résultats restent à consolider.

De plus, la baisse du nombre de tests réalisés oblige les autorités à nuancer la portée de cette diminution .



En revanche, le R reste inférieur à 1 et le taux de positivité se stabilise autour de 4%. Ces indicateurs de suivi de l’épidémie, même s’ils s’améliorent, témoignent toutefois d’ une poursuite de la circulation du virus sur le territoire . Les gestes barrières doivent donc être maintenus.



A ce jour, 14 clusters sont actifs (dont 5 maîtrisés) et 36 ont été clôturés .



LES CHIFFRES DU 8 ET DU 9 OCTOBRE



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé confirment 112 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion les 8 et 9 octobre .



Parmi les nouveaux cas :

• 91 cas sont classés autochtones,

• 7 cas sont classés importés,

• 14 sont en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment annoncés en cours d’investigation :

• 32 cas sont classés autochtones,

• 1 cas est classé importé,

• 6 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 9 OCTOBRE 2020



Au total, 4 491 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 64 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale.



Au 9 octobre 2020, compte tenu des 3 994 guérisons, 497 cas sont encore actifs à ce jour .



4 362 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 12% sont des cas importés.