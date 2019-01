11 sapeurs-pompiers récompensés pour leur 40 ans de carrière

Ils peuvent être fiers de leur parcours. Ce mercredi, 11 sapeurs-pompiers ont reçu des mains de la directrice de cabinet du préfet de La Réunion, Marie-Amélie Vauthier-Bardinet, du président du conseil départemental et président du conseil d'administration du SDIS, Serge Hoarau, et du colonel Hervé Berthouin, directeur du SDIS, les médailles "Grand'Or". Des distinctions qui viennent récompenser 40 ans de service mais aussi saluant le personnel ayant fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.



C'est dans les locaux du CSP (centre de secours principal) de Saint-Denis qu'a eu lieu la remise des médailles. Suite à cette cérémonie, une nouvelle promotion de lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires, au nombre de 9, a également été récompensée. Ces derniers ont reçu les diplômes de "chef de groupe", validant ainsi leur formation effectuée dans l'île mais aussi à l'École nationale supérieure d'officier de sapeur-pompier.



Deux nouvelles sessions de formations et de recrutements sont d'ores et déjà programmées en 2019 et 2020 pour un objectif de recrutement d'une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires. Les nouveaux candidats ont été sélectionnés sur des critères de parcours académiques (diplômes de niveau 2 minimum) et d'une épreuve écrite. À l'issue de leur formation, ces sapeurs-pompiers volontaires auront des missions opérationnelles identiques à celles des officiers professionnels.



Une force de projection qui s'agrandit



Le SDIS974 a profité de cette cérémonie pour présenter ses nouveaux véhicules opérationnels. 23 nouveaux véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), d'un coût unitaire de 92 305 euros. Ces véhicules, principalement attribués aux milieux urbains et aux zones reculées du département, sont les engins les plus visibles du service car les plus souvent sollicités par la population.



Quatre camions citernes ruraux moyens (CCR), d'un coût unitaire de 266 000 euros et dédiés principalement à la lutte contre les incendies bâtimentaires en ville mais aussi en secteur isolé, viennent s'ajouter aux trois autres déjà en service. Des véhicules complémentaires aux camions-citernes feux de forêts, dont quatre affectés spécifiquement aux centres de secours de Petite-Île, Cilaos, l'Entre-Deux et Salazie. D'ici 2021, le SDIS974 prévoit d'augmenter sa capacité de CCR moyens à 19 engins.



Enfin, six camions citernes feux de forêts (CCF), tout-terrain et spécialisés dans la lutte contre les feux d'espaces naturels et armés de quatre sapeurs-pompiers, viennent compléter les 45 déjà en service opérationnel. D'un coût unitaire de 230 000 euros, ces 6 engins ont été affectés aux centres d'incendie et de secours de Saint-Benoît, Saint-André, l'Entre-Deux, la Plaine-des-Cafres et sur la plateforme départementale logistique de La Possession.



Au total, le SDIS de La Réunion compte 420 véhicules opérationnels dont 79 destinés aux secours d'urgence aux personnes, 27 véhicules de spécialité et de soutien, 105 à la lutte contre les incendies, 196 au transport de personnel et de matériel et enfin, 13 véhicules destinés au secours routier.