Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION 11 novembre au Jardin de l’Etat : La Flamme du Soldat Inconnu restera à La Réunion La commémoration du 11 novembre revêt d’un caractère exceptionnel cette année. Elle sera notamment marquée par la venue à La Réunion de la Flamme du Soldat Inconnu, à l’occasion du centenaire de la Société des membres de la Légion d’Honneur.

Allumée sous l’arc de Triomphe à Paris depuis 1923, cette Flamme ne quittera pas l’île. Un appel à projet sera lancé prochainement pour fixer les modalités d’hébergement et de visibilité de La Flamme du soldat inconnu. Le Président Cyrille Melchior a déjà proposé le jardin de l’Etat. Ce projet devra vivre dans une grande concertation menée entre la SMLH (Société des Membres de la Légion d’Honneur), le Comité de la Flamme, le Conseil départemental, l’Etat sans oublier d’autres acteurs qui ont cette volonté de faire perdurer cette mémoire sur le territoire réunionnais si éloigné de la Métropole.



Après le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts, avenue de la Victoire, la cérémonie solennelle d’accueil et d’installation de la Flamme, organisée au Jardin de l’État a vu la participation active du Conseil départemental des Jeunes (CDJ) et des élèves du collège Reydellet.



"Cet héritage mérite d’être ancré dans nos esprits, dans nos cœurs, et aussi dans la terre réunionnaise dont le sang des enfants a coulé pour notre beau pays" a déclaré le président Cyrille Melchior en présence du Préfet Jérôme Filippini, d'Amandine Hoareau, la plus jeune Conseillère départementale, des jeunes, de leurs familles et du public.



La présidente du CDJ, Emilie Dequelson qui a participé au parcours mémoriel de la Flamme a rappelé pour sa part que : "La Réunion est le premier territoire ultramarin à accueillir cette flamme qui représente l’honneur et à reconnaissance que nous devons à ceux qui sont morts pour la patrie. Elle symbolise le feu ardent représentant la rage de vaincre des soldats qui ont tout donner pour que règne la Paix. Montrer les traces du passé permet de mieux préparer l'avenir. Si on oublie ou si on ignore ce passé douloureux, on risque de le revivre".



Rappelons que depuis son arrivée sur l’île, grâce à la mobilisation de la section Réunion de la SMLH présidée par Ary Langenier, la Flamme a fait le tour des 24 communes de La Réunion et a même été portée jusqu’au Piton des Neiges. Elle termine alors son périple au Jardin de l’Etat, "lieu hautement symbolique de rassemblement où les Réunionnais aiment se retrouver, précise le Président Cyrille Melchior. Il s’agit pour nous de rappeler aux générations futures, que La Réunion a, elle aussi, largement contribué à l’effort de guerre. Elle a sacrifié ses enfants pour défendre la Patrie. 14 000 soldats de l’île se sont engagés sur le théâtre des opérations. Près de 1700 y ont perdu la vie. En ce jour de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 mettant fin à la Première Guerre Mondiale, nous avons tous, un devoir de transmission. Cette opération inédite contribue au développement des actions civiques et patriotiques, en particulier auprès de notre jeunesse qui, dans le futur, doit continuer à porter haut et fort les valeurs de Liberté, d’Égalité, de Fraternité".

















Dans la même rubrique : < > Prix Départemental du Mérite : Honneur et reconnaissance à des Réunionnais d’exception 1er Forum territorialisé de l'action sociale et de l'insertion du bassin nord