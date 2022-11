A la Une . 11 novembre : Les différentes cérémonies à travers l’île

Pour le 104e anniversaire de l’armistice de 1918, différentes cérémonies de commémoration de la Victoire et de la Paix sont organisées sur le département. Petit aperçu (liste non exhaustive) : Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 06:30

Saint-Denis :



Pour sa première cérémonie de commémoration de la Victoire à La Réunion, Jérôme Filippini va avoir droit à une autre grande première : la présence de la flamme du Soldat inconnu. Après un tour de l’île et une ascension sur le Piton des Neiges, celle-ci sera installée au pied du monument aux morts, rue de la victoire.



La cérémonie d’accueil de la flamme débute à 9h30 au niveau de la stèle du Général de Gaulle au Barachois. Après cette cérémonie, le Département accueillera la dernière étape sur l’île de la Flamme du soldat inconnu au Jardin de l’État à midi.

Saint-Paul :



C’est au monument aux morts de la Saline-les-Hauts que se déroulera la cérémonie à partir de 10h.

L’Entre-Deux :



La municipalité et l’Association des Anciens combattants débutent la cérémonie à 10h45. Le défilé s’élancera de la mairie à 11h en direction du monument aux morts.



Après le dépôt de gerbes au Monument aux Morts, la médaille de la Croix du Combattant viendra honorer un adhérent de l'Association des Anciens Combattants.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur