11 élèves Covid+ cette semaine de rentrée

L’impact du Covid en milieu scolaire reste maîtrisé (les cas signalés concernent des élèves qui pour la plupart n’avaient pas repris l’école).



L’accueil des élèves et des personnels se fait dans le respect des règles sanitaires et la cellule de signalement du rectorat qui réalise le travail de repérage et de suivi des cas contacts pour éviter les chaînes de contamination, en lien avec l’ARS, a été réactivée.



Les élèves tenus de rester à leur domicile bénéficient de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs.