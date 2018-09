+11% de touristes à La Réunion au premier semestre 2018

241.579 touristes ont foulé le sol de La Réunion au 1er semestre 2018. C’est 11% (23.000 touristes) de plus que l’an dernier sur la même période. Ils étaient 218.315 touristes au 1er semestre 2017.



Les présidents de la Région (Didier Robert), de l'IRT (Stéphane Fouassin), de la Fédération réunionnaise du tourisme (Azzédine Bouali) et le directeur des Associations Iles Vanille, Pascal Viroleau, annoncent en ce moment au MOCA, dans les hauts de Saint-Denis, les chiffres de la fréquentation touristique du 1er semestre.



Sur cette période, 79% des touristes viennent de métropole, 6,5% d’Europe, 13% de la zone océan Indien et 1,5% du reste du monde.



La destination Réunion profite également de l’augmentation des escales de bateau de croisières avec +21,7% de croisiéristes sur la période de janvier à avril 2018, par rapport à la saison précédente.



Près de 200 millions d’euros générés



Les touristes de loisirs représentent 91,7% de la clientèle touristique de la destination. Le reste est représenté par le tourisme d’affaires. Parmi les touristes de loisirs, 46,5% profitent d’un voyage affinitaire et 53% le sont dans le cadre d’un voyage d’agrément. En tout, les séjours des 241.579 touristes ont généré 194 millions d’euros pour l’économie locale.



Les chiffres clés du début d’année sont aussi marqués par le plébiscite des touristes dans le choix d’un combiné Réunion/Maurice. 13% des touristes du 1er semestre ont visité une autre destination, soit 31.098 touristes. Parmi eux, 75,2% ont opté pour un combiné Réunion + Maurice, 8,7% pour un Réunion + Seychelles et 4,4% ont embrayé leur séjour réunionnais avec une étape vers Madagascar. 11,7% ont choisi d'autres destinations.