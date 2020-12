11 communes lauréates du programme des "Petites villes de demain"

Communiqué de la Préfecture



Petites villes de demain est un nouveau programme de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires lancé en octobre 2020. Il vise à accompagner les petites communes rurales désireuses d'améliorer les conditions de vie des habitants en les soutenant dans l'élaboration de leur projet de territoire respectueux de l'environnement.



Ce programme a donc pour objectif d'accorder des moyens supplémentaires aux élus pour qu'ils concrétisent leurs projets d'aménagement et de développement de leurs villes.



Les onze communes réunionnaises retenues ont été annoncées à l'occasion du Comité Interministériel à la Ruralité du 14 novembre 2020. :



- À l'Est : la CIREST a présenté une candidature conjointe avec Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Sainte-Rose et Salazie



- À l'Ouest : le Territoire de la Côte Ouest a présenté une candidature conjointe avec Trois-Bassins



- Au Sud : la CIVIS et la CASUD ont présenté une candidature conjointe avec respectivement Cilaos, Les Avirons, Petite-Île, L'Étang-Salé pour l'une et Saint-Philippe et l'Entre-Deux pour l'autre.



Au travers de petites villes de demain, l'État et les partenaires du programme : la Banque des territoires, l'AFD, l'ANAH, le CEREMA et l'ADEME, viennent soutenir et faciliter les dynamiques de transition déjà engagées dans les territoires, autour de 3 piliers :



Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes et l'apport d'expertises.



L'accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour favoriser l'innovation, l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.



Des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet de territoire et des actions à mettre en place.



Plus d'informations sur ce dispositif disponible sur le site : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain