Ville de Saint Paul 11 cas de dengue diagnostiqués à La Réunion On connaît le dernier bilan chiffré de la dengue dans l’île, du 29 octobre au 4 novembre 2018. Avec 11 cas confirmés dans le sud, l’ouest et le nord mais aucun diagnostiqué cette semaine à Saint-Paul. (Photo d’illustration)

Les initiatives se multiplient. Notamment dans la cité saint-pauloise pour réduire l’ampleur de l’épidémie. Les autorités redoutent une reprise majeure du virus avec l’arrivée de l’été austral. Et les 6 657 cas confirmés depuis début 2018.



La préfecture de La Réunion et l’Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS OI) organisent une grande journée à l’échelle départementale dédiée à la lutte contre la dengue le 30 novembre. Nous publions ci-dessous leur communiqué commun.



Si la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire a probablement permis de réduire l’ampleur de cette épidémie de dengue, la persistance de cas (6 657 cas confirmés depuis le début de l’année) laisse craindre une vague épidémique majeure avec l’arrivée de l’été austral.



Dans ce contexte particulièrement sensible, la préfecture et l’ARS Océan Indien lance une grande journée départementale le 30 novembre prochain, dédiée à la lutte contre la dengue sur l’île de La Réunion.



Tous les acteurs privés et publics sont appelés à se mobiliser pour diffuser les bons messages de prévention auprès de leur personnels et de la population, et ainsi lutter efficacement contre la prolifération des moustiques.



Une journée départementale dédiée à la lutte contre la dengue

La lutte contre les moustiques est l’affaire de tous. Pour que cette journée départementale soit le symbole d’une mobilisation commune, le préfet de La Réunion et la directrice générale de l’ARS OI invitent l’ensemble des acteurs (entreprises, administrations, établissements et associations) à organiser une action de sensibilisation en interne ou auprès du public, le 30 novembre 2018.



L’objectif est de pouvoir proposer un grand nombre d’actions aux quatre coins de l’île pour rappeler à chacun l’importance de se protéger et lutter efficacement contre les moustiques.





Ouverte à tous (partenaires publics et privés), cette journée vise à:

Encourager et convaincre les Réunionnais de l’importance de supprimer les eaux stagnantes dans leur jardin

Sensibiliser les acteurs à l’enlèvement des déchets et encombrants

Réduire efficacement les risques de transmission du virus de la dengue à La Réunion

Unir nos forces et nos moyens derrière une même cause pour éradiquer la propagation du virus

Un kit de communication est mis à disposition des acteurs et l’ARS OI peut accompagner au montage de projets pour lutter contre la dengue.



À l’occasion de la 27ème édition de la Fête de la Science, les équipes de la lutte anti-vectorielle (LAV) de l’ARS OI proposeront des ateliers pour informer et rappeler à la population les risques liés au virus de la dengue, et ainsi convaincre chacun des visiteurs de réaliser au quotidien les gestes de prévention pour lutter contre les moustiques.



Retrouvez les équipes de la LAV, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, du 12 au 14 novembre, sur la plate-forme du CYROI



Situation épidémiologique au 13 novembre 2018

(données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 29 octobre au 4 novembre, 11 cas de dengue ont été confirmés.



Les cas diagnostiqués sont répartis dans les zones suivantes:



Dans l’ouest : Le Port (1 cas) et Saint-Leu (1 cas)



Dans le sud : Rivière Saint-Louis (3 cas), Saint-Louis (2 cas), Le Tampon (1 cas), L’Etang Salé (1 cas) et Saint-Pierre (1 cas)



Dans le nord : Saint Denis (1 cas)



Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre:

147 hospitalisations pour dengue

457 passages aux urgences

5 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue





