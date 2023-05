A la Une .. 11 Astuces pour se mettre au sport et perdre du poids

Par Caroline Dijoux - Publié le Dimanche 7 Mai 2023 à 10:09





Je vous donne



Virginie a laissé un commentaire en disant qu'elle a une partenaire de sport et qu'elles vont courir tous les mercredis matins. Qu'en pensez-vous ? Laissez votre commentaire à la fin de l'article, sur le blog. Selon une étude de l'INSEE publiée en 2019, 47% des Français déclarent pratiquer une activité sportive régulièrement, soit au moins une fois par semaine. Cependant, cette même étude montre que 27% des personnes ayant pratiqué une activité sportive régulièrement ont arrêté pour diverses raisons telles que le manque de temps, la perte de motivation ou des problèmes de santé.Je vous donne 11 astuces pour se mettre au sport et perdre du poids dans mon article de la semaine, publié sur mon blog.Virginie a laissé un commentaire en disant qu'elle a une partenaire de sport et qu'elles vont courir tous les mercredis matins. Qu'en pensez-vous ? Laissez votre commentaire à la fin de l'article, sur le blog.

Par Caroline Dijoux, diététicienne-nutritionniste, créatrice du blog Run au Féminin.



Ce blog aide les femmes à perdre du poids après un accouchement. Je donne des conseils pour perdre du poids durablement en prenant en compte le changement familial. J'interviens également au sein d'établissements scolaires, d'associations et d'entreprises pour promouvoir l'équilibre alimentaire. Ce blog aide les femmes à perdre du poids après un accouchement. Je donne des conseils pour perdre du poids durablement en prenant en compte le changement familial. J'interviens également au sein d'établissements scolaires, d'associations et d'entreprises pour promouvoir l'équilibre alimentaire.