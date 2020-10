Faits-divers 10km de bouchons sur la route du littoral suite à un accident

Un accident impliquant deux voitures et un camion provoque 10 km du bouchon sur la route du littoral. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 15:47 | Lu 2624 fois

C’est aux alentours de 14h qu’un accident s’est produit à hauteur de la Ravine à Malheur dans le sens St-Denis/La Possession. Un camion et deux voitures sont entrés en collision. Les secours ainsi que la dépanneuse sont arrivés sur place et la voie de droite est neutralisée. La conséquence est la formation d’un bouchon d’une dizaine de kilomètres qui débute de la Ravine à Jacques pour se terminer à l’entrée de la route du littoral.



Prudence si vous êtes dans le secteur.



