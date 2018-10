10ème édition de "Handistraction" ce dimanche au Complexe Amiral Bouvet

A l'occasion de ses 35 ans, l'association Handistraction Sportive Bénédictine (HSB) vous invite à la 10ème édition de la manifestation sportive « HANDISTRACTION » ce dimanche 7 octobre sur le complexe Amiral Bouvet de 8h à 17h.



Cette journée a pour objectifs d'améliorer les conditions d'inclusion des personnes porteuses de handicap et de favoriser les rencontres entre public valide et non valide dans un esprit de mixité et de croisement des regards.



Au programme : tournoi de pétanque, championnat de futsal, parcours moteur, tricycle, sarbacane.



Activités accessibles à tous les publics !