10ème Jeux des îles de l’océan Indien : Signature de convention CROS Le Président de Région Didier ROBERT et les représentants des ligues sportives ravivent la flamme des jeux.

Quatre ans après les JIOI organisés à La Réunion, et à J-24 du coup d’envoi de la 10ème édition des Jeux des îles de l’océan Indien, le Président de la Région Réunion, Didier Robert et la Présidente du Comité Régional Olympique Sportif de la Réunion (CROS Réunion), Monique CATHALA, ont rallumé la flamme des JIOI ce lundi 24 juin au MOCA, en présence du Directeur de la JSCS de La Réunion, Jérôme FOURNIER, de la Vice-Présidente de la Région chargée des sports, Yolaine COSTES, et des Présidents des ligues sportives de la Réunion représentées aux JIOI.



« Je suis très heureux de partager ce moment fort et solennel qui enclenche les derniers jours de préparation avant le début de ces jeux des îles de l’océan Indien » a déclaré le Président de Région.



Le ravivage de la flamme a été rythmé par la prestation du chanteur Réunionnais François DALS, qui a spécialement écrit et composé le titre Séga JIOI 2019 , l’hymne des supporters Réunionnais pour ces jeux des îles.

La Région Réunion grande supportrice des sportifs réunionnais

L’autre temps fort de ce lundi au Moca, la signature d’une convention entre la Région Réunion et le CROS Réunion. La collectivité Régionale apporte une subvention de 150 000€ au CROS et un financement de 208 000€ aux ligues et comités sportifs, soit un montant total de 358 000€ pour soutenir la participation et la préparation de la délégation réunionnaise à la 10ème édition des JIOI à Maurice.



La pratique sportive, la réussite de nos meilleurs sportifs, la présence des Réunionnais et des kréopolitains aux JIOI sont autant d’atouts et de chances de médailles qui confortent l’engagement de la Région Réunion.



Le Président de la Région a remercié l’investissement, la passion et le professionnalisme des représentants du mouvement sportif local. « Je salue les présidents bénévoles des ligues et comités, vous portez tous à bout de bras le sport réunionnais depuis de nombreuses années. Nous mesurons l’importance que vous prenez et que vous avez dans l’espace de la société réunionnaise ».

Les JIOI représentent un véritable enjeu sportif, économique et touristique dans la région océan Indien par les objectifs qu’ils mettent en oeuvre. Cette manifestation contribue également a l’instauration d’une coopération régionale pour le développement du sport avec la participation des sportifs des différentes îles membres.

Un partenariat médias OTV et Réunion1ère pour faire vivre les JIOI aux Réunionnais.

Les JIOI et Réunion 1ère, c’est une histoire qui a commencé il y a 40 ans lorsque La Réunion accueillait les jeux des îles de l’océan Indien en 1979. Afin de relayer la compétition, le média a été depuis de nombreuses années soutenu par les collectivités dont la Région Réunion.



Pour cette 10e édition, les équipes de Réunion 1ère et de O’TV travailleront en collaboration pour nous faire vivre la compétition au plus près des sportifs.



Réunion 1ère proposera un programme chaque jours pour permettre à l’ensemble des téléspectateurs réunionnais, de l’espace francophone et de la Métropole de suivre ces jeux à la télévision et sur le numérique. « Nous sommes fiers d’accompagner les jeunes Réunionnais qui portent haut les couleurs de La Réunion » a déclaré Gora PATEL, Directeur Régional de Réunion 1ère , accompagné de son Directeur adjoint Augustin HOAREAU.



O’TV réalisera quotidiennement des reportages au plus près des sportifs et particulièrement des Réunionnais pour des images fortes des jeux, partagés sur les réseaux. Deux équipes sillonneront les airs de compétition pour des interviews, des réactions au micro de l’ancien champion d’athlétisme réunionnais, Jean-Louis PRIANON.



La Réunion Terre de Champions !

