Rubrique sponsorisée 10éme Conférence Intercommunale du Logement : L’avenir en co-construction

Par CINOR - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 09:42





Autant de partenaires présents lors de la tenue de cette 10ème Conférence Intercommunale du Logement dont l’ordre du jour avait été examiné lors de la réunion du Comité Technique Habitat (CTH) en date du 26 novembre dernier, à savoir :

1 - La présentation de la programmation pluriannuelle de logements sociaux pour 2022 et des bilans de production de logements aidés depuis 2018 (DEAL),

2- L’analyse des attributions de logements sociaux sur le 1er trimestre 2021, place des demandes de logement de plus de trois ans dans les attributions, communication des bailleurs sur les avis de vacance de logements sociaux,

3 – Bilan des travaux sur la cotation de la demande en logement social,

4 – Actualités Habitat CINOR : informations diverses.



Cette 10ème Conférence a été riche de travaux, d'échanges et de débats ainsi que l’ont souligné les participants dont Jacques Lowinsky, qui, au nom du Président qu’il représenta alors, à lancer un appel à la mobilisation collective pour faire avancer le chantier de la Bourse d’Echanges du Logement et pour la recherche d’un aménagement équilibré du territoire Nord, notamment en matière d’habitat. La tenue de la prochaine CIL est envisagée mi-2022.



Maurice Gironcel a déclaré : « Nous serons en 2022 sur plusieurs fronts dont celui du logement social où l'urgence reste forte. Je vous remercie pour votre confiance, votre disponibilité et votre action au service de l’intérêt général. Je vous sais entièrement mobilisés sur les objectifs que nous poursuivons ensemble.



Environ 12 000 demandes sont en effet en attente à ce jour sur le Nord (9 652 en 2019) L’état de la demande en logement social en 2021 vous sera présenté et mis en perspective avec celle des autres EPCI de l’île, ainsi que des premiers éléments sur les attributions de logements sociaux réalisés en 2021 (environ 2000 dont 75 % au moins ont profité à un administré de la CINOR). Ces éléments doivent être mis en perspective avec l’effort de construction de logements neufs consenti sur le Nord ces dernières années, et de la programmation de nouvelles résidences pour 2022 qui vous seront présentés.



La CINOR poursuivra également en 2022 la mise en œuvre de ses grands documents stratégiques au service de la Lutte contre l’Habitat Indigne notamment, avec l’entrée en phase pré-opérationnelle du PILHI de la collectivité. La qualité de la gestion de la demande en logement social et de l’information des demandeurs sur notre territoire sera également réinterrogée avec l’évaluation à mi-parcours du PPGDLSID (Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information des Demandeurs) intercommunal et la mise en œuvre de la cotation.



2022 doit aussi nous permettre d’effectuer un bilan à mi-parcours de notre PLH (Programme Local de l’Habitat qui devra nous conduire à prendre des mesures supplémentaires pour nous assurer de sa bonne mise en œuvre.



Je tiens à partager avec vous les enjeux pour notre territoire en matière de logement : il nous faut répondre aux attentes de notre population et notamment celles des familles les plus fragiles, c’est notre devoir de solidarité

il nous faut assurer des conditions de vie dignes à notre population pour qu’elle s’épanouisse, et je pense principalement aux enfants

il nous faut répondre aux attentes de notre population et notamment celles des familles les plus fragiles, c'est notre devoir de solidarité

il nous faut assurer des conditions de vie dignes à notre population pour qu'elle s'épanouisse, et je pense principalement aux enfants

il nous faut être à la hauteur des enjeux du développement et de l'attractivité de notre territoire dans un aménagement harmonieux et équilibré(…)».



