10e samedi de mobilisation: Plus de 80 000 gilets jaunes mais aucun dégât majeur

Hier, a lieu le dixième samedi de mobilisation des gilets jaunes.



Alors que l'on aurait pu attendre à d'importants débordements suite au lancement du "Débat National" cette semaine, aucun heurt majeur n'a été enregistré pour ce samedi en France.



Le Ministère de l'Intérieur a enregistré 84 000 manifestants à travers tout l'hexagone, quasi autant que la semaine précédente, avec une plus forte concentration à Toulouse où plus de 10 000 gilets jaunes étaient présents.



Les manifestations aux quatre coins de la France se sont déroulés de manière générale dans le calme, et ce, notamment à la capitale. Quelques heurts ont cependant tout de même été notifiés en fin de journée, principalement à Bordeaux et à Toulouse.



Les échauffourées se sont assez vite calmés et la tension est devenue moins palpable. Près de 80 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, dont plus de 5 000 rien qu'à Paris. Loin des centaines d'interpellations, les forces de l'ordre ont procédé à 42 interpellations à Paris ce samedi.



La colère contre la violence policière s'est malgré tout bien faite entendre. Les gilets jaunes ont voulu répondre au ministre de l'Intérieur qui avait défendu l'utilisation par les forces de l'ordre du lanceur de balles de défense lors des manifestations.



La mobilisation continue dans de nombreuses villes françaises ce dimanche.