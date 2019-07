<<< RETOUR La Réunion Positive

10e JIOI à Maurice : BRAVO LA REUNION !

Le Président de la Région Réunion félicite tous les médaillés et les sportifs réunionnais. La délégation des sportifs réunionnais a défilé ce dimanche au stade Anjalay, lors de la cérémonie de clôture des 10e Jeux des îles de l’océan Indien, à laquelle ont assisté le Premier Vice-Président de la Région Olivier RIVIERE, et la Vice-Présidente régionale Faouzia VITRY.



Cette cérémonie de clôture des jeux des îles de l’océan indien placée sous le signe de la paix et du partage entre les îles, a été précédée de la victoire de La Réunion en finale de football face à l’île Maurice. Une médaille d’or obtenue au tir au but et grâce au mental des footballeurs réunionnais que le premier Vice-président régional Olivier Rivière a salué dès l’issue du match.



Le Président de la Région Réunion, Didier ROBERT, qui a donné le coup d’envoi du premier match de football Réunion - Maldives, (cf



Les sportifs réunionnais rentrent à La Réunion ce lundi avec un total de 178 médailles dont 46 en or, 58 en argent et 74 en bronze. La Réunion se place ainsi 3e au classement général des médailles après Maurice et Madagascar.



Réunion Terre de Champions !



