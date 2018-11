106.000 Gilets jaunes en France, 130 interpellations et des dégâts à Paris

Quarante-deux personnes interpellées à Paris et 130 au total dans toute la France. Voici le bilan côté échauffourées entre forces de l’ordre et casseurs ce samedi soir en métropole.



Mais du côté des manifestations rassemblant des Gilets jaunes, "l'acte 2" de ce samedi 24 novembre a réuni 106.301 manifestants en France, dont 8000 à Paris, sur 1619 lieux publics, a fait savoir le Ministère de l'Intérieur.



Après une semaine de contestation, la mobilisation contre la seule hausse des carburants s'est depuis élargie à la contestation de toute la politique du président Macron, d'autant que les prix des carburants ont largement reflué.



Ce samedi dans Paris, la flambée de violence redoutée a eu lieu. Des casseurs sont venus se mêler à la descente des Champs qui se voulait conviviale. Des dégradations de vitrines de magasins et de mobiliers urbains, des feux tricolores arrachés, des pavés descellés, sont autant de méfaits qui ont incité les forces de l’ordre à entrer en action, notamment en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogène.



Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a annoncé sur Twitter que les manifestations à Paris et en province avaient rassemblé environ trois fois moins de personnes que la semaine dernière.



Le bilan côté "émeutes" pourrait quant à lui évoluer au cours de la nuit. A 20H30 ( 00H30 Réunion), les affrontements police/casseurs continuaient dans Paris.