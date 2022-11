104e Congrès des Maires de France : L'AMDR prend en charge le séjour de 72 élus

Le communiqué :



Le 104ème Congrès des Maires de France se déroule cette année du 21 au 24 Novembre au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Il s’agit d’un RDV particulièrement important pour les élus réunionnais et une occasion unique de débattre et d’échanger avec les 10 000 autres élus locaux attendus durant ces 4 jours.



Comme chaque année, l’Association des Maires du Département de La Réunion participera donc à cet évènement incontournable et prendra en charge le déplacement d’une délégation d’élus issus des 24 communes, 5 EPCI et du syndicat adhérant à l’association. Ce sont ainsi 72 élus dont le séjour a été pris en charge par l’AMDR.



Ces élus, volontaires et engagés, pourront ainsi participer aux plus de 20 conférences, débats en plénière et forums thématiques organisés sur 4 jours. Ils y sont d’ailleurs largement encouragés, notamment par l’intermédiaire d’un courrier envoyé à chacun.