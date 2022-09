A la Une . 1000 sourires prépare sa 3e soirée caritative au Téat Plein Air

La billetterie est désormais ouverte pour le spectacle caritatif de septembre prochain de l'association 1000 sourires. Au programme, deux heures de show avec de la danse, de la musique et de la magie, toujours animé par les parrains de toujours de l'association : Thierry Jardinot et Marie-Alice Sinaman. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 15:47

"On est très heureux de revenir faire un spectacle après deux ans de Covid. Alors pour marquer le coup, on a voulu changer de lieu, en passant du théâtre de Champ Fleuri au Teat de Saint-Gilles. Pour nous, c'est capital, car l'argent servira à financer des actions pour le deuxième semestre de 2022", déclare en préambule Ibrahim Ingar, le président de l'association 1 000 Sourires, lors de la conférence de presse présentant la soirée du 24 septembre prochain.

Sept artistes bénévoles pour la bonne cause



Pour cette soirée du 24 septembre, les spectateurs vont pouvoir assister à un show de prestige, avec des chanteurs, comme Léa Churros, Kénaelle, Clara ou encore Pix'l. Présent ce jeudi matin, l'artiste péi promet de faire vibrer le Téat de Saint-Gilles. "J'ai toujours l'habitude de me donner à 100% sur scène, mais je suis encore plus content et motivé pour cette date. L'objectif, c'est de redonner le sourire aux enfants", témoigne-t-il.



À ses côtés, Julinho, danseur et chorégraphe, promet lui aussi de faire passer au public un moment mémorable. "On va tout donner avec ma nouvelle compagnie, avec le cœur et la bonne humeur. On va proposer du hip-hop, de l'afrobeat, de l'acrobatie", s'enthousiasme le danseur.



Pour offrir toujours plus d'émotion au public, une partie du spectacle sera dédiée à la magie et au mentalisme, avec le célèbre Michel Fages. Le mentaliste Réunionnais Vadrame Clair sera aussi de retour dans son île pour ce spectacle.

"Nou la besoin de zot pour continuer à faire rêver les marmailles"



Présent également, le duo inséparable de l'humour réunionnais, Thierry Jardinot et Marie-Alice Sinaman, rempile encore une fois en tant que parrains historiques de l'association. "Nou la besoin de zot pour continuer à faire rêver les marmailles. C'est une récompense de voir le bonheur des marmailles", affirme Marie-Alice Sinaman.



"Pour la première fois, nou va avoir un plateau aussi diversifié. Nou lé aussi fiers de présenter des talents locaux, comme Vadrame Clair. Li lé mentaliste, mais li tire pas de carte", plaisante Thierry Jardinot. "En plus, lé moins cher que Ninho, et lé pour la bonne cause", ajoute sa comparse.

11.000 marmailles parrainés depuis 2006



"Nous avons déjà pu organiser neuf opérations qui ont profité à 450 enfants depuis le début de l'année. Et c'est ça le cœur de notre action, faire vivre des instants magiques aux enfants en tant que VIM (very important marmaille)", précise Ibrahim Ingar.



Avec cette soirée, l'association espère pouvoir financer une dizaine d'opérations pour plus de 300 marmailles jusqu'en décembre prochain. "Notre philosophie est de proposer aux marmailles des sorties d'exceptions, sans demander un centime aux parents. Pour que ça continue, nous avons besoin des Réunionnais", rappelle Ibrahim Ingar.

`

Tarif unique de 25€. Billetterie en "Nous avons déjà pu organiser neuf opérations qui ont profité à 450 enfants depuis le début de l'année. Et c'est ça le cœur de notre action, faire vivre des instants magiques aux enfants en tant que VIM (very important marmaille)", précise Ibrahim Ingar.Avec cette soirée, l'association espère pouvoir financer une dizaine d'opérations pour plus de 300 marmailles jusqu'en décembre prochain. "Notre philosophie est de proposer aux marmailles des sorties d'exceptions, sans demander un centime aux parents. Pour que ça continue, nous avons besoin des Réunionnais", rappelle Ibrahim Ingar.Tarif unique de 25€. Billetterie en ligne , ou physique (Office du tourisme de Saint-Gilles, Téat Champs-Fleuri) ou réserver votre place par téléphone (0262 41 93 25).