Société 1000 Sourires fête ses 15 ans à Hélilagon avec Marie Katoto, Fabrice Abriel, Mickaël Pouvin et Missty

Pour le quinzième anniversaire de son association, deux opérations phares ont été organisées. La première a eu lieu le mercredi 23 juin 2021 au Détachement Air 181, où les marmailles ont eu le privilège d’effectuer un vol en CASA. La seconde opération s’est quant à elle déroulée le samedi 26 juin sur le territoire saint-paulois, plus précisément à l’altiport de l’Eperon. Les Very Important Marmailles (VIM) parrainés par l’association ont ainsi pour effectuer un baptême en hélicoptère à bord des appareils d’Hélilagon, en compagnie de quatre parrains et marraines de renom : Marie-Antoinette Katoto, Fabrice Abriel, Mickaël Pouvin et Missty. Le communiqué : Par N.P - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 07:16

C’est le sourire aux lèvres que les marmailles sont accueillis sur le site par Ibrahim Ingar, président et fondateur de 1000 Sourires. Pour lui, c’est une journée chargée d’émotions qui se prépare, « Nous avons tenu à effectuer cette deuxième opération anniversaire, qui marque aussi la dernière opération de ce semestre sur nos terres saint-pauloises ! C’est toujours un moment particulier d’effectuer une opération à Saint-Paul, nous qui sommes association de Saint-Paul et qui parrainons des enfants de Saint-Paul ! »



Une trentaine de petits saint-paulois a ainsi eu la chance de survoler leur commune en hélicoptère, un moment privilégié en bonne compagnie ! Les marmailles ont en effet pu rencontrer la championne de France PSG Marie-Antoinette Katoto, l'entraîneur de l'équipe de D1 féminines FC Fleuri 91 Fabrice Abriel, ainsi que les artistes Mickaël Pouvin et Missty qui étaient tous parrains et marraines de cette 263ème opération et qui sont, tour à tour, montés à bord des hélicoptères d'Hélilagon avec les enfants. Chaque survol est ainsi devenu le lieu d'un moment hors du temps, marqué par la complicité et le partage entre pilotes, marmailles et parrains.



A la fin de la journée, les petits saint-paulois sont rentrés chez eux sur un petit nuage, n'en revenant pas d'avoir eu la chance de vivre une journée aussi merveilleuse.



1000 Sourires c'est à ce jour : 263 opérations réalisées et 10 874 marmailles parrainés.