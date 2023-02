A la Une . 1000 Sourires fête le parrainage de son 12000e enfant au Palm Hotel & Spa

1000 Sourires a organisé une journée de rêve au Palm Hôtel & Spa à Petite Ile pour célébrer une étape importante dans l’histoire de l’association : le parrainage du 12 000e enfant. Par NP - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 06:24





Une matinée gourmande dans un 5 étoiles



Les enfants ont été accueillis en VIM (Very Important Marmailles) à prendre le petit-déjeuner avec le directeur du Palm Hôtel & Spa, Patrice Peta, toujours ravi de répondre à leurs questions sur son établissement et sur les métiers de l’hôtellerie. "Ces moments d’échange sont précieux pour mes équipes et moi, c’est l’occasion de leur parler de notre quotidien, et peut-être de leur donner envie de travailler dans ce secteur un jour", résume-t-il.



Ibrahim Ingar, président de l’association, souligne l'importance du soutien constant du Palm Hôtel & Spa en faveur de l’association. "Le parrainage du 12 000ème enfant constitue un jalon important et nous sommes ravis d'avoir pu offrir une journée inoubliable à ces enfants dans cet établissement prestigieux. Il est important de rappeler que pour tous ces enfants, ce fut leur toute première expérience dans un hôtel."



Les enfants ont ensuite participé à des ateliers gourmands animés par les parrains de la journée.



Les marmailles ont appris à réaliser des cocktails de fruits avec Dylan Werner, champion du monde du service en restaurant au Worldskills 2022 et ont découvert avec lui les astuces de pliage de serviettes.



Pascal Obrecht, Meilleur Ouvrier de France, Vice-Champion du Monde de Flambage et Expert Métier Service en Restaurant, a pour sa part initié les enfants à la découpe de fruits avant de leur offrir la possibilité de se régaler autour d'une fontaine en chocolat. Il a également impressionné les enfants en faisant flamber des crêpes selon sa recette secrète.



Des invités venus du ciel



Une autre surprise attendait les enfants : l'arrivée d'un hélicoptère de la compagnie Hélilagon transportant Thierry Jardinot, parrain de l’association, Raynaud, vainqueur de l’émission « The Voice Kids » 2022, les artistes Emmanuelle Ivara et Julinho. En serrant la main du jeune Raynaud, plusieurs de ses petits fans étaient d’ailleurs émus aux larmes. Les enfants se sont ensuite dirigés vers le restaurant de l’hôtel, dont une partie a été privatisée spécialement pour eux pour l'évènement. Ils ont pu partager un déjeuner cinq étoiles avec les invités-surprises du jour.



Enfin, ils ont participé à un spectacle avec des chansons de Raynaud et d'Emmanuelle Ivara et une session danse animée par Julinho.



La journée s'est conclue par le tirage au sort symbolique des 12.000e enfants parrainés et c’est Lauhéna et Yaël qui ont été désignés les 12.000èmes Sourires pluriel de l’association. "12.000 enfants et autant de sourires depuis la création de l’association en 2006. Nous avons voulu marquer aujourd’hui ce moment important pour l'association et remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours des 16 dernières années, explique Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. C'est grâce à nos partenaires, nos parrains et nos bénévoles que nous pouvons offrir des moments magiques aux enfants. Leur soutien constant nous encourage à poursuivre notre mission auprès des enfants."



1000 Sourires c'est à ce jour :

288 opérations réalisées et 12 018 marmailles parrainés.

Site de l’association

Facebook

Instagram L’association a offert à une trentaine d’enfants parrainés une opportunité unique de rencontrer des personnalités locales comme Thierry Jardinot, Marie Alice Sinaman, Emmanuelle Ivara, Julinho ou encore Raynaud. Deux invités d'honneur, Dylan Werner et Pascal Obrecht, professionnels reconnus dans le secteur de la restauration, sont également venus spécialement de métropole pour passer une journée privilégiée avec les enfants.Les enfants ont été accueillis en VIM (Very Important Marmailles) à prendre le petit-déjeuner avec le directeur du Palm Hôtel & Spa, Patrice Peta, toujours ravi de répondre à leurs questions sur son établissement et sur les métiers de l’hôtellerie. "Ces moments d’échange sont précieux pour mes équipes et moi, c’est l’occasion de leur parler de notre quotidien, et peut-être de leur donner envie de travailler dans ce secteur un jour", résume-t-il.Ibrahim Ingar, président de l’association, souligne l'importance du soutien constant du Palm Hôtel & Spa en faveur de l’association. "Le parrainage du 12 000ème enfant constitue un jalon important et nous sommes ravis d'avoir pu offrir une journée inoubliable à ces enfants dans cet établissement prestigieux. Il est important de rappeler que pour tous ces enfants, ce fut leur toute première expérience dans un hôtel."Les enfants ont ensuite participé à des ateliers gourmands animés par les parrains de la journée.Les marmailles ont appris à réaliser des cocktails de fruits avec Dylan Werner, champion du monde du service en restaurant au Worldskills 2022 et ont découvert avec lui les astuces de pliage de serviettes.Pascal Obrecht, Meilleur Ouvrier de France, Vice-Champion du Monde de Flambage et Expert Métier Service en Restaurant, a pour sa part initié les enfants à la découpe de fruits avant de leur offrir la possibilité de se régaler autour d'une fontaine en chocolat. Il a également impressionné les enfants en faisant flamber des crêpes selon sa recette secrète.Une autre surprise attendait les enfants : l'arrivée d'un hélicoptère de la compagnie Hélilagon transportant Thierry Jardinot, parrain de l’association, Raynaud, vainqueur de l’émission « The Voice Kids » 2022, les artistes Emmanuelle Ivara et Julinho. En serrant la main du jeune Raynaud, plusieurs de ses petits fans étaient d’ailleurs émus aux larmes. Les enfants se sont ensuite dirigés vers le restaurant de l’hôtel, dont une partie a été privatisée spécialement pour eux pour l'évènement. Ils ont pu partager un déjeuner cinq étoiles avec les invités-surprises du jour.Enfin, ils ont participé à un spectacle avec des chansons de Raynaud et d'Emmanuelle Ivara et une session danse animée par Julinho.La journée s'est conclue par le tirage au sort symbolique des 12.000e enfants parrainés et c’est Lauhéna et Yaël qui ont été désignés les 12.000èmes Sourires pluriel de l’association. "12.000 enfants et autant de sourires depuis la création de l’association en 2006. Nous avons voulu marquer aujourd’hui ce moment important pour l'association et remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours des 16 dernières années, explique Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. C'est grâce à nos partenaires, nos parrains et nos bénévoles que nous pouvons offrir des moments magiques aux enfants. Leur soutien constant nous encourage à poursuivre notre mission auprès des enfants."288 opérations réalisées et 12 018 marmailles parrainés.