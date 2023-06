A la Une .. 1000 Sourires : Les footballeurs pros débarquent pour les marmailles

Ce mercredi, l’association 1000 Sourires organise un après-midi pour les marmailles des Hauts de Saint-Paul. Les chanceux pourront rencontrer et échanger avec Ludovic Ajorque, Fabrice Abriel, Jérémy Morel, et pour la première fois, Kadidiatou Diani. La joueuse du PSG prépare la prochaine Coupe du monde et a accepté de prendre quelques jours pour visiter l’île. Par MB - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 12:49

Deux ans après les premiers contacts, Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires, ne cache pas sa satisfaction d’avoir réussi à convaincre Kadidiatou Diani de rejoindre le club des parrains et marraines de l’association. “Nous fêtons nos 17 ans en ce mois de juin. Alors il nous semblait important de marquer l’événement avec une journée autour du football". Ce sera ce mercredi, au stade de la Saline-les-Hauts pour les petits Saint-Paulois.



Aux côtés de la Bleue, Fabrice Abriel, parrain historique de l’association 1000 Sourires avec 13 ans au compteur, ne tarie pas d’éloge sur la joueuse. “On remercie énormément Kadidiatou Diani d’avoir pris du temps sur ses vacances pour venir nous voir. Le faire à la veille d’une compétition comme la Coupe du monde, c’est exceptionnel. Cela promet une belle action aux côtés des clubs amateurs des Hauts de Saint-Paul”, explique l’entraîneur du FC Fleury 91.



Ludovic Ajorque, attaquant au FSV Mayence et aussi un enfant du pays, est également présent pour cette action. Une première pour lui sous les couleurs de 1000 Sourires. “Cela fait un an que je suis dans l’association et c’est toujours un plaisir de jouer avec les enfants. Maintenant que je suis là, je vais essayer de faire aussi longtemps que Fabrice”, plaisante le Saint-Josephois.



“J’aime donner de mon temps”



Silencieuse, Kadidiatou Diani porte fièrement ses deux trophées, celui de meilleure joueuse de D1 Arkema et celui de membre de l'équipe-type décernés par la FFF. Attaquante au PSG et en équipe de France, la joueuse est à La Réunion pour une dizaine de jours. “J’aime donner de mon temps pour les enfants. C’est la deuxième fois que je viens à La Réunion, mais la première fois c’était pour l’équipe de France. Alors c’est vraiment plaisant de revenir dans un autre cadre”, rappelle la Bleue.



Kadidiatou Diani en profite également pour aborder sa fin de saison compliquée, avec une blessure à la clavicule qui l’a écartée des terrains. “Il y a eu beaucoup de doute, mais finalement me faire opérer était la meilleure option pour reprendre au plus vite. J’ai encore du temps pour me préparer à la Coupe du monde en Nouvelle Zélande/Australie. Et j’ai aussi un programme à tenir ici, envoyé par le club et l’équipe de France”, souligne l’attaquante.



Ayant fait partie des joueuses demandant le départ de Corinne Diacre, la joueuse salue l’arrivée d’Hervé Renard en tant que sélectionneur. “Je discute avec les filles et cela semble très bien se passer. Je les sens libérées, et j’espère qu’on va montrer tout ça après sur le terrain. De toute manière, je me concentre sur ce que je sais faire. On vient clairement avec une ambition, et bien sûr on sent de la pression”, poursuit la Bleue. Concernant son avenir au PSG, elle ne ferme la porte sur aucune option. “Je suis à Paris depuis déjà 6 ans, donc je me laisse le temps de la réflexion”.