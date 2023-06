A la Une . 1000 Sourires : "Foot en VIF" pour les footballeuses saint-pauloises avec Léa Le Garrec, Airine Fontaine et Fabrice Abriel

Les opérations se succèdent en ce mois anniversaire de l’Association 1000 Sourires, qui aura 17 ans en ce 23 juin 2023. Ce sont les clubs des féminines des quartiers de Saint-Paul, qui ont pu bénéficier d’une belle soirée grâce à la mobilisation de l’association. Par NP - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 14:15

L'opération football qui succède au traditionnel "Foot en VIM", au cours duquel 120 marmailles issus des clubs de Saint-Paul ont eu l’opportunité d’échanger des passes avec Kadidiatou Diani, l'internationale tricolore du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France et les parrains Fabrice Abriel, entraîneur du FC Fleury 91 et Ludovic Ajorque, qui vient de rejoindre Mayence (Bundesglia, Allemagne) après avoir quitté le RC Strasbourg au dernier mercato.



Le parrain de l’association Fabrice Abriel a profité de la présence à La Réunion de deux de ses joueuses, Léa Le Garrec, sélectionnée avec l’équipe de France de Hervé Renard pour la Coupe du monde 2023, qui se tiendra du 20 juillet au 20 août prochains en Nouvelle-Zélande et en Australie et Airine Fontaine, nommée "Révélation en D1 Arkema Féminine" et Internationale Française moins 19 ans pour organiser un moment de convivialité avec des joueuses des clubs féminines des quartiers de Saint-Paul au stade de l’Eperon avec le soutien d’Ibrahim Ingar, le président de 1000 Sourires. Ce dernier ajoute : "C’est d’ailleurs un clin d’oeil de faire cet événement ici car le club de l’AJSF Eperon fête ses 30 ans cette année."

"Foot en VIF" pour les saint-pauloises avec Léa Le Garrec et Airine Fontaine



Les joueuses de la Saint-Pauloise FC et de la JSF Eperon ont eu l’occasion d’échanger et de poser leurs questions aux deux joueuses professionnelles, avant de fouler la pelouse ensemble à travers des ateliers et un match amical.



Dominique Virama-Coutaye, Délégué à la Politique Urbaine Sociale du Bassin de Vie de la Saline et à la Vie Associative de la Commune de Saint-Paul explique que c’est un plaisir de recevoir des joueuses d’un tel niveau sur la commune de Saint-Paul. "C’est un privilège et un honneur pour les joueuses de La Réunion de côtoyer ces sportives de haut niveau et le coach Fabrice Abriel". "Cela ne peut que faire rêver !", s’exclame l’entraîneur et éducatrice de la Saint-Pauloise FC, Malory Garreau.



Les saint-pauloises en ont effectivement tiré une grande fierté de jouer aux côtés des deux joueuses du FC Fleury 91, Léa Le Garrec et Airine Fontaine. " J’étais heureuse de rencontrer des joueuses professionnelles. C’est du très haut niveau ! On a pu avoir des conseils. J’ai retenu que la première touche de balle était très importante", lance la footballeuse en herbe Cassydie.



Pour Airine Fontaine, qui revient sur son île après plusieurs années, c’est un plaisir de jouer aux côtés de Réunionnaises : "les filles sont dynamiques. Il y a vraiment du talent !" Ce que nous confirme la capitaine du FC Fleury 91, Léa Le Garrec : "J’ai vu des joueuses très à l’aise techniquement. Elles sont impliquées". Ces rencontrent motiveront à coup sûr les Réunionnaises qui souhaitent se hisser au plus haut niveau.



1000 Sourires c'est à ce jour : 293 opérations réalisées et 12 272 marmailles parrainés.



