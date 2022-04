A la Une ... 100 réponses sur l’Histoire de l’école et la formation à La Réunion

Tous deux universitaires, Raoul Lucas et Mario Serviable retracent l’histoire de l'École et de la Formation sur l’île. Un ouvrage qui met en perspective le chemin parcouru en matière d’éducation depuis la fin du XVIIe siècle, une période où la question de l’esclavage, le commerce, la mise en valeur de l’île primaient sur la scolarité des enfants, à nos jours. Par NP - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 14:28

Qu’est-ce que l’école à La Réunion ? Comment s’est-elle implantée dans la société réunionnaise, façonnée par l’esclavage, soumise à des réaménagements continus ? Comment évolue-t-elle ? Qu’est-ce que la formation ? Comment et par qui est-elle promue instrument de modernisation ? Dans un ouvrage de 230 pages, Raoul Lucas, maitre de conférence, socio-historien de l'Éducation, spécialiste des questions de politiques scolaires et des politiques de formation, et Mario Serviable, géographe, spécialiste de l'Éducation populaire, répondent à 100 questions sur l’école et la formation à La Réunion et ses spécificités. Cette analyse de l’ensemble du processus de transformation et de développement du l’école et de la formation à à la Réunion constitue un travail de fourmis, qui devient une référence sur la construction du système scolaire réunionnais.



La préface est signée Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de La Réunion, qui se dit honorée d'avoir été sollicitée. "En tant que Réunionnaise , née à La Réunion, ayant effectué toutes mes années d'école élémentaire, puis de collégiennes et de lycée de mon île natale, aujourd'hui Rectrice de cette région académique, je suis convaincue que ce travail de connaissance de notre passée est essentiel", confie-t-elle.



Un cours d'histoire sur l'école



D’une éducation rudimentaire au dans les années 1775, à la création du Rectorat en 2009, en passant par l'implantation du collège Royal, des écoles chrétiennes, l’instauration du brevet de capacité, l'organisation de formation primaire, le développement des collèges, des formations professionnels, des pensionnats de fille, de l’école normale, de l’école maternelle, des enseignements, ou encore la création l’Université, Histoire générale de l’école et de la formation à La Réunion de Raoul Lucas et Mario Serviable, reprend les temps forts qui ont façonné l’apprentissage sur l’île.



Ce premier volume aux éditions Epica édition, s’inscrit dans le cadre d’un projet scientifique et éditorial consacré à l’Histoire générale de la formation à La Réunion qui comprend 10 volumes. Il est à retrouver en librairie.