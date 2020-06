100 kg de déchets ramassés à Ste-Marie pour la Journée mondiale des océans

La Journée mondiale des océans se tenait ce lundi 8 juin, l'occasion pour les amoureux de la Nature de se mobiliser. Ce fut le cas de des bénévoles de Project Rescue Océan Réunion, à l'appel de l'organisation internationale.



Les bénévoles de Project Rescue Ocean, petits et grands, ont sillonné le littoral de Sainte-Marie, et ont, en une heure et demie, ramassé plus de 100 kilos de déchets en tous genres.



A l'échelle internationale, les actions individuelles des militants de l'organisation ont permis de récolter 7530 kilos de déchets, qui sinon auraient fini dans l'océan, le polluant pour de longues années.