A la Une . 100 euros pour 38 millions de Français : les modalités d'obtention de l'aide

​Pour compenser la hausse généralisée des prix, une indemnité inflation défiscalisée de 100 euros sera prochainement versée à 38 millions de Français. Quels sont les publics concernés ? Quand et comment sera versée cette aide ? Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 11:31

Annoncée le 21 octobre 2021 par le Premier ministre Jean Castex, l’indemnité inflation est une aide exceptionnelle d’un montant de 100 euros pour les personnes résidant en France dont les revenus ne dépassent pas 2000 euros nets par mois.



Une indemnité inflation pour soutenir le pouvoir d’achat



Cette mesure, motivée par la hausse des prix constatée (2,6% sur un an, en octobre), sera également accordée aux personnes bénéficiaires d’allocations et de prestations sociales.



Voici les grandes catégories de personnes bénéficiant de l’indemnité inflation :



- Les salariés ;

- Les agents publics ;

- Les travailleurs non salariés ;

- Les demandeurs d’emploi ;

- Les personnes en situation d'invalidité et les bénéficiaires de prestations sociales ;

- Les retraités, y compris les bénéficiaires de préretraites ;

- Les étudiants boursiers et ceux sans activité bénéficiaires des aides au logement ;

- Les jeunes ayant une activité professionnelle, les apprentis ainsi que les jeunes dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi ;

- Les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, RSO, PreParE, ASI), y compris les travailleurs handicapés en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).



Le versement prévu entre décembre 2021 et février 2022



Le versement de cette aide sera effectué en une fois entre décembre 2021 et février 2022, par leur employeur pour les salariés et agents publics et par les organismes habituels :

- L’Urssaf pour les indépendants ;

- La caisse de retraite pour les retraités ;

- Le CROUS pour les étudiants ;

- Le Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi ;

- Les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les exploitants agricoles ;

- La caisse d’allocation familiale (CAF) pour les bénéficiaires de minima sociaux.



L'indemnité n’est soumise à aucun prélèvement. Les employeurs seront intégralement remboursés via une aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales versées aux URSSAF sur leur déclaration sociale suivant le versement de l’indemnité.